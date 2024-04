Comparte

Hace un tiempo que la exfinalista de ‘MasterChef 3’, Valentina Ramos, anunció que estaba realizando un importante cambio en su estilo de vida.

Si bien la joven no se encuentra activa en la TV, sí lo está en las redes sociales, donde enseñó un sorprendente cambio físico, enseñando una importante baja de peso.

“Seis meses desde que mi vida cambió en varios sentidos 50 kilos menos“, partió comentando la joven oriunda de Lolol.

“Nadie dijo que sería fácil”

Luego prosiguió: “Nadie dijo que sería fácil, pero acá estamos felices y con más fuerza nunca es tarde para cambiar tus hábitos“.

Cabe destacar que, en septiembre del 2023 Ramos anunció que se sometió a una cirugía bariátrica, según detalló con el portal Página 7.

“Me he sentido superbién, la verdad es que el cuerpo lo agradece, es harto menos. Ya no me duelen tanto las rodillas, los tobillos, me puedo comprar la ropa que quiero, no tengo que andar buscando en el sector de tallas grandes. Ha sido un cambio superpositivo“, expresó en la ocasión.

Por otro lado, señaló que también experimentó un importante cambio de hábitos: “Ahora trato de evitar las masas, el azúcar, dejé el copete de lado, llevo siete meses sin tomar. También como harta proteína, me cuido caleta“, sostuvo.

El nuevo look de la ex MasterChef Valentina Ramos:

Cabe recordar que su intención por llevar un mejor estilo de vida se habría hecho público hace un año, cuando a través de Instagram repasó uno de sus primeros cambios.

“Se me olvidó contarles. Llevo casi dos semanas de dieta, alimentándome bien“, escribió en una story que compartió en Instagram.

Además, reveló abandonó “el copete. No ha sido fácil. Vamos con todo!“, expresó en la oportunidad.