Comparte

Este miércoles la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) se reunió con dirigentes de los mercados mayoristas Lo Valledor y La Vega Central, luego de las situaciones de inseguridad que han sufrido estos lugares.

“Nos parecía muy importante reunirnos con los dirigentes de estos dos mercados mayoristas, conocer lo que está ocurriendo y conocer las medidas de seguridad que han tomado”, dijo en entrevista con “La Mañana de Agricultura” el secretario general del gremio agrícola, Juan Pablo Matte.

De acuerdo a Matte, estas zonas “no son ajenos a lo que, lamentablemente, vive el país, en términos de inseguridad y, por lo tanto, ellos han estado tomando, hace mucho tiempo, varias medidas de seguridad, especialmente hacia el interior de estos recintos, para dar seguridad y tranquilidad a los agricultores, comercializadores y a los compradores”.

Frente al avance de la delincuencia, dijo que se “requiere de que los distintos actores, en este caso privados, actúen sobre la marcha rápidamente. Ya existían varias medidas en torno a la seguridad en los mercados mayoristas, con guardias de seguridad, con cámaras al interior, pero se requería más cuestiones. Por ejemplo, está la medida que saltó un nivel de polémica por la solicitud del carnet de identidad, que podría ir en contra de algunas personas”.

En este contexto, tal como anunció el presidente de la SNA, Antonio Walker, Matte reforzó la petición que harán el Ministerio Público: un fiscal exclusivo para los delitos asociados al mundo rural.

El secretario general destacó “la importancia de pedirle a la Fiscalía Nacional un fiscal enfocado, preferente, en los temas agrícolas y agroindustriales, porque tienen algunas dinámicas que son bien particulares y nos parece importante poder lograrlo. La próxima semana tenemos una reunión con el fiscal, junto a la directiva de la Asociación de Municipalidades Rurales para intentar lograr ese objetivo”.

Agencia Uno

Paro portuario

Sobre el parto portuario que comenzó este jueves, Matte señaló que “es una muy mala noticia. Lamentamos muy profundamente que se tenga que llegar a ese tipo de acciones de fuerza, pero la verdad nosotros siempre abogamos por el Estado de Derecho, por la seguridad pública, por el orden público y no nos gustan estas acciones”.

“Por supuesto, creemos que es importante que se generen los diálogos necesarios, las peticiones que haya de las contrapartes, en el fondo, es muy importante”, agregó.

Además, el representante agrícola dijo empatizar con una cosa con los trabajadores. “Hemos estado escuchando a los dirigentes portuarios. Yo no voy a considerar las peticiones que ellos hacen, pero sí hay una cuestión que es importante reflexionar. Las mesas de diálogos deben tener un inicio y un término, cuando inicia la mesa diálogo hay muchas peticiones de las partes, en este caso del mundo portuario. Yo creo que la autoridad debe ser lo suficientemente clara y firme para decir ‘sobre esto vamos a conversar, sobre esto hay una posibilidad cierta de avanzar y llegar a un acuerdo y una solución. Sobre estas otras cosas no, no vamos a avanzar por tales y cuáles razones’. Esto, para no generar expectativas que genere que estas mesas se alargan, que es parte de los planteamientos que han hecho los portuarios hoy día, que en el fondo no tienen respuestas”.