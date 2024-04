Comparte

Un triste momento es el que vive el conductor de ‘Mucho Gusto’ José Antonio Neme, quien anunció una dolorosa pérdida, a través de sus redes sociales.

Esto, luego de que su perrito bulldog francés ‘Duque’ falleciera el pasado miércoles, por razones que aún se desconocen.

“Hoy día el partió después de 10 años maravillosos de estar en mi vida“, inició comentando a través de Instagram, en un video que compartió.

Luego continuó: “Hago público esto porque muchas veces fue al programa, compartió con muchos de ustedes a través de la televisión y los lives“.

Por último, expresó agradecimiento a la compañía y el cariño que le entregó su mascota: “Quiero agradecer en nombre de Duque a las miles de personas que siempre me preguntaban por él, que siempre le mandaban besos, buena onda, regalos“.

“Chao duque, que tu viaje sea espectacular“, escribió en otro registro, en donde se deja ver al pequeño.

Como era de esperar, la publicación generó miles de comentarios, donde en su gran mayoría le enviaron mensajes de apoyo para este difícil momento que enfrenta Neme.

Aquí puedes ver las publicaciones que compartió Neme:

La ‘solitaria’ vida del conductor de Mucho Gusto

A findes del 2023, el periodista José Antonio Neme dio una entrevista a revista Sarah, en donde reveló que lleva un estilo de vida bastante solitario.

“No soy una persona que disfrute los vínculos humanos de una manera tan intensa, no soy un tipo que necesite muchos amigos y muchos conocidos. Una casa llena de gente me perturba”, inició comentando.

Por otro lado, en la entrevista se refirió a sus mascotas, donde continuó con su línea de ‘lobo estepario’: “Es que yo vivo con cuatro animales, entonces me relaciono mejor con ellos que con las personas.”

En la misma conversación con el citado medio, reflexionó sobre la posible muerte de una de sus mascotas.

“Cuando un perrito se te muere, lo vas a recordar con cariño porque fue una etapa para ti, pero para él tú lo fuiste todo, toda la vida“, expresó en la ocasión.