La modelo fitness Nicole ‘Luli’ Moreno, que en algún momento hizo noticia por sus polémicas y realities, realizó un gran cambio de vida.

Ahora, y desde hace un tiempo, se encuentra enfocada en sus negocios inmobiliarios y su vida fitness, así como proyectos televisivos.

De todo esto habló en el programa “Sabores” de Zona Latina, donde repasó principalmente el cambio en su vida, señalando que quería realizar algo que ella amara.

“Yo siempre he amado el deporte, me hace vibrar, me emociona“, inició comentando.

“Para mí el fitness… En Chile es una disciplina, pero en el mundo es un deporte porque tienes que entrenar, alimentarse bien, dormir como corresponde, tienes que tener una suplementación adecuada. Tienes que dejar cosas de lado“, añadió.

La drástica decisión de Nicole Moreno

Tras ser preguntada al detalle respecto a qué cosas dejó de lado, la empresaria señaló que a personas que no aportan en su vida.

“Exacto, a eso me refiero. Gente tóxica ¡Chao!. Permiso, vengo yo modo focus (concentrada), deporte“, añadió.

El complejo momento de Nicole Moreno

Cabe recordar que, durante el mes de febrero, Nicole Moreno compartió una preocupante publicación en sus redes sociales, donde alertó señalando que experimentaba un delicado momento.

“Me quiero sincerar con ustedes, me he ausentado por mucho tiempo de las redes”, inició comentando.

Luego continuó: “Y es por un motivo muy personal y no menor. Es por eso que llego el momento de contárselos“.

“Todos tenemos momentos buenos y no tan buenos. Juro que me encantaría volver a sonreír como en esta foto, pero el dolor es más grande. Trato de ser fuerte día a día, pero no siempre se puede“, fue parte de lo que expresó.