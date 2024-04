Comparte

La ex ‘Tierra Brava’, Francisca Undurraga, compartió un duro descargo en contra de las críticas que recibe por sus contenidos en una plataforma de adultos.

En específico, se refirió a su cuenta de Unlock, similar a Onlyfans, en donde comparte fotos y videos eróticos, a través de una suscripción.

Fue de esta forma que Undurraga compartió una publicación en Instagram, donde se descargó.

Las palabras de Fran Undurraga

“Dios! Que manera de juzgar!!! No me avergüenzo de vender contenido online, no le hago mal a nadie, no soy mala persona“, partió señalando la modelo en su cuenta de Instagram.

Luego criticó a sus haters: “Estoy aburrida de escuchar comentarios como ‘tonta’, ‘solo sirves para eso’, etc. puros prejuicios! Ustedes ven solo el 5% de un ser que es complementario“.

“Y si, además de tener mi contenido, estoy estudiando constantemente, tengo una carrera, cursos, soy filántropa, poeta a veces, lectora empedernida, sibarita, estudiosa de varios temas! Y no porque haga ‘fotos’ significa que ese 5% es el TODO de una persona“, añadió luego.

Por último, hizo un llamado a dejar “de ser doble moral! Si te sientes bien con tu cuerpo y quieres, muestra tu sensualidad (si te hace feliz) y recuerda, no permitas que eso te quite el 95% restante, eres el 100% para quien realmente se da el gusto de conocerte”.

