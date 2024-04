Comparte

Cada vez falta menos para el nuevo reality de Canal 13, “¿Ganar o Servir?“, el cual ahora sumó a nuevos participantes.

Ahora, en el matinal “Tu Día” de Canal 13, se anunciaron nuevos nombres que participarán en el encierro.

Uno de los inesperados rostros que se sumará, es la ex ‘Gran Hermano’, Francisca Maira, quien destacó por su personalidad arrolladora.

El ingreso de Fran Maira a “¿Ganar o Servir?”

“Creo que la Fran que conocieron antes estaba con más miedo al no saber lo que estaba pasando afuera”, partió comentando la modelo

Tras esto, añadió: “En cambio, la Fran Maira de este reality va a estar más relajada y voy a poder disfrutar más del proceso y ser 100% como yo soy: alegre, chistosa y loca”.

Respecto a sus intenciones en el nuevo reality, reveló que busca “hacerme más conocida aún, que a la gente a la que le caigo bien le siga cayendo bien, que me apoyen y seamos cada vez más en el rebaño. Quiero pasarlo bien, esta vez voy más por mí, para desafiarme y competir conmigo misma, más que pensando en la gente. Mi meta es llegar ojalá a la semifinal y ser un buen personaje”.

Un aspecto que aclaró previo a su ingreso, fue su estado civil. “Me gustaría tener algún tipo de romance, estoy soltera. Soy bisexual, me gustan las mujeres y los hombres. Me gusta mucho la masculinidad, me gustan más los hombres, pero me atraen más sexualmente las mujeres y también estaría abierta a estar con una mujer”.

Cabe destacar que tras la exitosa experiencia del canal Tierra Brava Extendida que se emite por los cableoperadores VTR y Claro, “¿Ganar o Servir? De Vuelta al Pasado” también se emitirá por VTR y Claro y contará con contenido exclusivo todos los días por dichos servicios de televisión de pago.

Asimismo, en medio del mundo multiplataformas de hoy, el nuevo reality del 13 se podrá ver, además, por 13.cl y 13Go.