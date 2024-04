Comparte

El reality de Canal 13, ‘Tierra Brava‘, ya se encuentra en su recta final y el pasado martes hubo una nueva eliminación.

Karla Constant y Sergio Lagos regresaron al encierro para comunicarles a los participantes que, tras la eliminación de Pamela, se realizarán más duelos involucrando a los más populares de la casa, de acuerdo a los votos emitidos por los televidentes en 13.cl.

Así, el segundo de cuatro duelos será protagonizado por el segundo participante más querido por el público, quien podrá elegir a su rival.

De acuerdo a la revelación de los animadores, el segundo participante más votado fue Fabio, con el 21,37% de los votos. Con ello, se irá directamente a duelo contra alguien que él mismo escoja.

“No me lo creo, pensé que elegirían a cualquiera menos a mí. Yo pensé que iban a elegir a la Botota”, admitió el español tras la noticia. Acto seguido, tuvo que escoger contra quién batirse a duelo en ese preciso momento.

Entonces, Fabio escogió enfrentar a Botota. “Esto es estrategia, no voy a ser tan loco para elegir a un Nico o a un Mateucci”, se justificó.

La nueva eliminación de ‘Tierra Brava’

Mientras, Luis comentaba con Nico que, por la exigencia de la prueba, es imposible que Botota le gane a Fabio. Lo mismo dijo Miguelito: “Me hubiera gustado que Fabio escogiera a alguno de sus competidores más cercanos, pero se le hizo”, indicó el comediante.

El duelo, que consistió en una intensa competencia de cargar sacos por una ratonera, partió muy parejo, pero pronto tuvo a Fabio tomando la delantera cuando el transformista se cansó. Sin poder salir de la zona estrecha, Botota hizo amago de rendirse, pero sus compañeros le dieron ánimo.

Pese a todo, Agostini llegó antes a la cima y, tras esperar a Botota para subir juntos en un acto de compañerismo, se coronó como ganador, quedando como el segundo semifinalista del reality.

Botota eliminada del reality, pero continúa en la casona

“Me saqué un peso de encima al pasar a semifinal, pero valoro mucho el trabajo y para mí Botota se mató mucho más que yo. Le gané sólo por un saco, y eso me sorprendió. Llegó a los siete últimos. Para mí, de toda la casa, es la que más ha subido de nivel”, manifestó el español sobre su compañero.

“Cuando vi que estaba llegando pensé ¿para qué esforzarme más?, pero me sorprendió que me ganara por un solo saco. El gesto de esperarme arriba me pareció hermoso, es para que todos sepan lo buena persona que es Fabio”, dijo, por su parte, Botota, llorando por ser eliminado.

Además, Botota agregó que tiene la intención de seguir en el encierro acompañando a sus compañeros. “Los voy a ayudar. Voy a ser la mamá de todos ellos. Esto es un sueño tan lindo que no quiero que se acabe, quiero vivirlo hasta las últimas instancias”, sostuvo el transformista.