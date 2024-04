Comparte

Un incómodo momento protagonizó Christopher Saravia, más conocido como “Chico Sound” en las redes sociales, en el reciente episodio de Got Talent.

Todo esto, porque el creador de contenido se subió al escenario con mucha energía para interpretar algunas canciones y demostrar su destreza en el baile, pero no convenció al jurado.

“Me encanta tu actitud, me reí mucho contigo, te encuentro genial, pero efectivamente no cantas muy bien. Tal vez, si te centraras en alguna de las dos cosas, podrías concentrar tu energía”, comenzó diciendo Diana Bolocco.

Tras ello, vino el turno de Antonio Vodanovic, quien no tuvo piedad con el concursante y fue más frontal.

“Gracias por hacernos reír con mucha desvergüenza. Aparte del ‘oh, oh, oh’, nada más, ni siquiera a la voltereta llegaste”, aseguró.

“Lo tuyo realmente es muy deficiente, mi votación inmediatamente es un no”, agregó.

Luego, Leonor Varela comentó que posiblemente su show es atractivo para las redes sociales, pero no para un escenario como el de esta competencia.

“Esto es para las redes sociales, este es un tipo que es de otra generación, usted por ahí no lo entiende, pero hoy esta hue… es lo que la gente busca en TikTok”, señaló Varela.

“Yo me reí de que no le resultaba nada. Voy a ser influencer desde mañana”, añadió el exanimador del Festival de Viña.

Finalmente, el “Chico Sound” recibió el no de Pancho Reyes y lamentablemente, no puso pasar a la siguiente fase del programa de talentos.