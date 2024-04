Comparte

En los últimos días, comenzaron los rumores respecto a los próximos animadores del Festival de Viña y algunos apuntan a que podría ser Karen Doggenweiler y quizás José Antonio Neme.

Esto, teniendo en cuenta que los únicos que presentaron una oferta para transmitir el certamen internacional durante los próximos 4 años fue Megamedia.

A raíz de ello, en Que te lo digo hablaron con el animador del Mucho Gusto y él dejó en claro que no estaría interesado en ser parte del festival.

“Yo soy una persona absolutamente pésima para seguir órdenes. No me puedo ceñir mucho a una pauta. Mi mente funciona de una mente muy delirante y eso es absolutamente peligroso como un certamen del Festival de la Canción de Viña del Mar”, comenzó diciendo.

“Son atributos absolutamente contrarios a los que se requieren para animar el Festival. Me encanta estar fuera, incluso de la mesa de nombres. No tengo ningún interés, y no tengo ninguna herramienta tampoco. Ningún músculo comunicacional para un evento de esas características”, añadió.

Por último, comentó que si estuviese sobre la Quinta Vergara y se ponen a pifiar, no podría controlar la situación “yo puede que me ofusque, mande todo al carajo y ahí se fue todo a la chuca”.