Recientemente, Luis Jara participó como invitado en el programa “Toda va a estar bien” de Vía X y habló con Eduardo de la Iglesia sobre diferentes temas.

En la instancia, Eduardo le consultó al cantante sobre algún rumor, mito o mentira que han dicho sobre él y habló sobre su ego.

“Al principio me dio mucha risa que hablaran de mi ego (…) Y un día mi esposa me dice ‘no me gusta esto que están hablando del ego, porque tiene una connotación de egoísta, levantado de raja, poco empático, entonces eso te va a hacer muy mal’”, comenzó diciendo.

Asimismo, añadió “mi esposa tenía razón. Se instaló un mito que en cierto momento me molestó por lo injusto”.

“Entonces, no eres egocéntrico como está instalado en la opinión”, le contestó el animador, a lo que “Lucho” respondió “contéstamelo tú”.

“Creo que hay pocos rostros televisivos que son tan generosos como Lucho Jara”, destacó Eduardo.

Tras ello, el intérprete de “Mañana” contó que siempre ha sido como es ahora “desde que soy chico soy un florero, en el colegio, contar anécdotas, cantar, estar en el escenario con una banda atrás”.

“Sería muy ridículo o poco apropiado que la personalidad de un artista que le guste el aplauso, la aprobación, no tuviese esa pequeña cuota de ego“, cerró.