Un importante anuncio fue el que realizó Angélica Sepúlveda el pasado lunes, donde actualizó su estado sentimental.

A través de Instagram, Sepúlveda habló de su próxima separación de Gürsel, debido a que regresará a su país natal.

Si bien la distancia entre ambos a lo largo de la relación ha sido bastante y constante, los enamorados han intentado mantener a flote su romance.

La reflexión de Angélica Sepúlveda

“Hola. He estado full trabajo en el campo, que ni tiempo para saludar tengo, pero hoy me lo di para venir a mi casa a regalonear con mi amorcito y descansar“, inició comentando la ex ‘Tierra Brava’.

Luego reflexionó: “Hace unos minutos tomamos once y, conversando, nos dimos cuenta de que queda muy poco para que regrese a Turquía“.

En la misma línea, lamentó la separación que tendrán, señalando que adora estar en familia.

“Mis papás son mi todo y Gürsel vino a revolucionar todos mis parámetros. Me duele que tenga que partir, separarnos, tener la cama solo para mí, los abrazos y besos en la mañana“, detalló.

Por último, expresó: “Él me ha empoderado tanto, que estos meses que estaré sola haré montones de cosas. Nunca he dependido de nadie y me encanta inventar e idear nuevas aventuras o emprendimientos”.

