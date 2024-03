Comparte

La ex ‘Tierra Brava’, Angélica Sepúlveda, compartió una especial reflexión a través de Instagram, refiriéndose a la alopecia que enfrenta desde el 2019.

De esta forma, la también ‘1810‘ partió aludiendo a los mensajes que ha recibido tras sincerarse sobre esta situación.

“Me sorprendió la cantidad de personas que me escribió contando que padecían lo mismo que yo, y lo terrible que era para muchas/os, sobre todo para los que trabajan atendiendo público”, partió señalando.

Luego continuó: “Me contaban lo mal que las miraban y que eso afectaba mucho su autoestima y seguridad, llegando al extremo de renunciar a su empleo“.

Si bien Sepúlveda señaló que no llegó a experimentar estos sentimientos, tampoco describe la situación como algo positivo.

“No quiero decir con esto que al recibir el diagnóstico fue agradable, claro que no, igual me afectó al comienzo, pero luego aprendí a convivir con ella y de a poco me fui relajando y mostrando mis pelones, que eran muchos“, manifestó.

Así, señaló que “me atreví a cambios de color y cortes, y de pronto me olvidé y me acepté con la alopecia sin que me produzca inseguridad“.

“Todo es pasajero” – Angélica Sepúlveda

De esta forma, Sepúlveda explicó cómo lidia con la alopecia, sosteniendo que “el cabello, maquillaje, ropa de moda, cintura perfecta, no son temas de interés o contingencia para mí. Mi preciado tiempo lo divido en trabajar, estar con mi familia, disfrutar, leer, viajar, hacer deporte, comer rico y desarrollar mis innumerables hobbies”.

“Llegará el día en que tendré que decidir si me pelo, uso pelucas o ambas. Mientras tanto, disfruto y hago bosquejo de un nuevo corte o color temerario”, afirmó.

Por último, llamó al amor propio: “Estimada familia virtual, hay que quererse, armarse, abrazarse, ponerse en primer lugar. Todo es pasajero, ¡la vida es hoy!“.

“Un abracito gigante para todos/as mis guachis que están con su autoestima un poquito triste. Regálense besos y piensen en lo maravillosos y únicos que son“, finalizó.