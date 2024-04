Comparte

Ya es un hecho que Carla Jara participará este viernes en el programa ‘Podemos Hablar’ de CHV.

La estación compartió un adelanto en sus redes sociales, en donde la ex ‘Mekano’ señala: “Me aburrí de que me traten de celópata“.

Su próxima aparición televisiva, en donde repasará su polémico quiebre con Francisco Kaminski, ha generado múltiples reacciones.

Si bien la mayoría ha apoyado a la influencer, aplaudiendo que ‘facture’ con su ruptura, otros la han criticado por este hecho.

La inesperada crítica que recibió Carla Jara

Y de este último saco se encuentra nada más que Thomas Kaminski, excuñado de Carla Jara, quien le dejó un duro comentario en las redes, el cual borró luego.

A pesar de este último detalle, el portal @prensachilena recuperó el mensaje.

“La factura se le va a pasar el hijo en unos años más“, escribió el hermano de Francisco Kaminski en una publicación.

Aquí puedes revisar las palabras del excuñado de Jara:

La aparición de Jara en Podemos Hablar

Este viernes 19 de abril ex ‘Mekano’ aparecerá en el programa de conversación de CHV ‘Podemos Hablar’.

Se espera que en la instancia Jara rompa el silencio y hable por primera vez en televisión sobre su reciente separación de Francisco Kaminski.

En un video promocional del programa, Jara expresó que se cansó de ser tildada de “celópata, mentirosa y loca“, y que en esta entrevista dirá su verdad.

Su próxima aparición en pantalla ha generado gran expectación en la audiencia, quienes están ansiosos por escuchar su versión de los hechos.