La modelo y comunicadora Daniela Nicolás usó sus redes sociales para informar que fue diagnosticada con cáncer.

A través de stories en la plataforma digital, la comunicadora entregó detalles de la compleja situación que enfrenta.

“No había querido compartirlo porque no me sentía preparada, no me siento preparada para conversar sobre este tema”, partió señalando.

Luego prosiguió: “Han sido unos meses un poquito difíciles, caóticos, angustiantes (…) Estoy en reposo hace harto rato. La verdad es que no quería que se supiera”.

“Aquí estamos en la casa, cuidándome. Aprovechar de agradecer a mis amigos, familia y a los que han estado preocupados por mí“, repasó luego.

“En febrero empezó a darse cuenta” – Cecilia Gutiérrez a diagnóstico de Daniela Nicolás

Cabe destacar que la actriz habría revelado la información tras conversar con Cecilia Gutiérrez, a quien le reveló su delicado diagnóstico en su podcast ‘Bombastic’.

“Daniela Nicolás no lo está pasando muy bien, porque fue diagnosticada de un cáncer de cuello uterino, un carcinoma in situ“, expresó Cecilia Gutiérrez.

Luego prosiguió: “En febrero empezó a darse cuenta, se operó hace unas pocas semanas y lo que está esperando es el resultado de la biopsia”.

Por último, expresó: “Me dice que han sido meses caóticos y que ha preferido mantenerlo en reserva para estar bien psicológicamente primero“.