El comediante Miguelito fue el nuevo invitado del podcast “Es la hora de tu Podcast“, de Willy Sabor y José Luis Martínez.

Uno de los temas obligados que se tocó en el espacio, fue el paso del ex ‘Morandé con Compañía’ por el reality de Canal 13 “Tierra Brava“.

En específico, se habló de la polémica que protagonizó, por supuestamente haberse propasado con una de sus compañeras, mientras estaba casado.

Miguelito se defendió de la situación, y criticó a los programas de farándula. “Según ellos, yo me hacía el niño para meterme a la cama de las chiquillas, para abusarlas, para manosearlas“, expresó.

Luego se desmarcó de la polémica: “Jamás me pasé rollos con ninguna. Si fuera así, yo no sería amigo de Guarén, la Daniela Castro, la Shirley Arica”.

“No le den tanto color” – Miguelito

Tras esto, afirmó que cuando se encontraba soltero, “tenía amigas y amigas con derecho“, sin embargo, nunca ingresó al encierro de Canal 13 “con la intención de pasarme rollos con nadie”.

Finalmente, se refirió al beso que le dio a Fran Undurraga, ante lo cual expresó que “(Los medios) se agarran de la parte que dice ‘no me gusto’, pero la Fran dice: ‘Sí, en el momento no me gustó, pero es parte de esto‘. Aparte había cosas peores que pasaban adentro, así que no le den tanto color”.

El polémico beso a Fran Undurraga

Un particular momento se vivió dentro de la casa de Tierra Brava a fines de diciembre de 2023, y que tuvo como protagonistas a Miguelito y Fran Undurraga.

El hecho ocurrió tras la prueba de salvación, donde Fran quedó última y está en riesgo de ser eliminada. En ese momento, Miguelito se acercó a la participante y tras felicitarla, la besó.

“Miguelito, por la chuch…”, dijo Fran tras el acto.

La situación generó diversas opiniones en redes sociales, donde los usuarios y televidentes manifestaron posturas como “echen a este tipo pronto”.