Recientemente, Camila Nash participó como invitada en el programa de espectáculo “Que te lo digo” y habló sobre diferentes temas.

Al inicio, se refirió al triángulo amoroso de Carla Jara, Francisco Kaminski y Camila Andrade, con quien no tendría muy buena relación.

Luego, aprovechó la instancia para recordar un incómodo momento que vivió con Fran García- Huidobro, mientras estaba de pareja con Julio César Rodríguez.

“Íbamos para el Vip, después del Festival y la Fran fue como media mala onda. Él no estaba conmigo, estaba más atrás y la Fran me tiró como la mala onda. Una pesadez evidente”, comenzó diciendo.

“Ella se confundió sola, me metió en un conflicto, como que quería pelear conmigo y yo nada que ver. Yo venía toda piola, calladita y luego llegó Julio y yo le dije: ‘ Oye, esta galla me está tirando la mala onda gratuitamente. Onda, yo sentada de la nada y me empezó a gritonear. ¿Cómo vas a manejar esta situación?”, agregó.

Tras ello, contó que el animador de “Contigo en la mañana” debió intervenir y finalmente, la “Dama de hierro” le pidió disculpas.

“Entró Julio a hablar con la Fran. Hablaron y la Fran se acercó a mí y me dice: ‘Oye Camila, yo no tengo nada en contra tuyo y no se me cae ningún anillo con pedirte disculpas. La embarré, nada que ver, ando media nerviosa. Pero tú todo bien, tú con Julio ahí como lejitos de mí’, más o menos me dijo y todo en orden. Pero hizo también su mea culpa y cachó que se equivocaba”, detalló Nash.

A ello, Luis Sandoval agregó que en una ocasión Fran reveló que nunca tuvo una muy buena relación con Camila, cuando estaba con JC.

“¿Sabes por qué yo pienso? Porque vio a Julio muy enamorado. Y yo empecé también a pedir seriedad en la relación y cosas que yo creo que a ella no le convenían”, cerró la exCalle 7.