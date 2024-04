Comparte

La creadora de contenido Camila Nash fue invitada al programa “Que te lo digo” de Zona Latina, en donde compartió inesperadas declaraciones.

En específico, la expareja de JC Rodríguez habló del affaire que habría existido entre Fran Undurraga y Roberto Cox.

“Yo escuché a la Fran Undurraga (hablar de Cox), entonces, no son muy buenas referencias“, partió señalando la mujer que se encuentra radicada en México.

Las declaraciones de Camila Nash

Luego prosiguió: “Hablamos una vez de ese tema. Lo más sutil, es que es un hombre infantil. Que todavía le faltaba fiesta. Que quizás cuando chico era medio perno y que está viviendo la fiesta ahora grande“.

El periodista Sergio Rojas le preguntó a Nash qué le parecía Roberto Cox a ella, ante lo cual Camila explicó que si bien lo encontraba guapo, no era de su perfil.

“Tiene altura, pareciera que es como galán. Hay épocas que a mí sí me han gustado como Cox, ahora no. Siento que está demasiado ‘regaladet y eso lo hace verse muy poco sexy“, soltó la ex ‘Calle 7’.

¿Romance entre Fran Undurraga y Roberto Cox?

A mediados del año pasado, fuentes aseguraron que el periodista de CHV habría sido visto “a los besos” con una conocida exchica reality, de acuerdo a lo que narraron en “Sígueme y te Sigo”, y que luego fue replicado en el programa “Zona de Estrellas”.

Y se trataría nada más que de Francisca Undurraga, con quien habría coincidido durante su viaje a Argentina, Buenos Aires, cuando fue a visitar a su madre.

“Hace dos fines de semana Roberto Cox fue a Buenos Aires a ver a su madre. ¿Adivinen quién más estaba allá? La señorita Undurraga…“, inició revelando Andrés Baile, el cual leyó unos mensajes que le llegaron a través de Twitter.