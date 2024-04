Comparte

La panelista de ‘Sígueme’ de TV+ Daniela Aránguiz reveló un coqueto mensaje que habría recibido por parte de un ex ‘Tierra Brava’, tras oficializar su quiebre con Luis Mateucci.

En específico, relató que el jugador Fabio Agostini le escribió un coqueto mensaje, revelando incluso que hubo ‘tensión’ cuando ambos se encontraban en el encierro.

“Cuando estaba en el reality veía una tensión de Fabio conmigo. Cada vez que estaba sin Luis (Mateucci), se me acercaba”, partió señalando la comunicadora.

En la misma línea, incluso señaló que a Luis “le dieron unas pataletas de celos, pero terrible. Estoy hablando de 1,93 metros de hombre, con así unas piernas“.

Aránguiz prosiguió en sus palabras, y alimentó el rumor de una tensión romántica con el peruano.

“Siempre pensé que teníamos como una onda, pero miraditas, nunca nos dijimos nada. Una vez sí me agarró en brazos cuando me lesioné y me dijo que era linda, que no sé qué. De caballero, nunca lo vi con otros ojos“, repasó.

¿Cita entre Daniela Aránguiz y Fabio Agostini?

Su relato no terminó allí, pues luego Aránguiz compartió un inesperado mensaje que le habría enviado el ganador de ‘Tierra Brava’.

“Danielita, qué te voy a decir, ahora que ya te diste cuenta de que estuviste saliendo con un gilipollas, con el Mateucci“, le habría dicho el modelo peruano, quien no mantenía una buena relación con Mateucci.

Luego el hombre continuó: “Lo mejor que te hayas dado cuenta de la clase de persona que es, así ya estás libre y no sigues perdiendo el tiempo con él“.

Por último, Agostini le habría propuesto una romántica idea: “Ahora que estás solterita, nos llevamos mucho mejor y estamos hablando bastante, pues una noche te invito a cenar. Y así nos conocemos mejor, que estar hablando acá por el chat. Así que bueno, ahí te la dejo. Te mando un beso“.