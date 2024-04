Comparte

En el reciente episodio de ¿Ganar o servir?, Gala Caldirola se robó gran parte de la atención tras hacer una íntima confesión.

Todo esto, en medio de una actividad liderada por Sergio Lagos y Karla Constant en la casona, donde leían algunas fuertes declaraciones de los chicos realities.

“Pillan a chica reality haciendo el delicioso frente a la Torre Eiffel”, leyó Karla, a lo que Gala comentó que fue ella y entregó detalles al respecto.

“Tuve una época de mi vida que tenía una relación con mucha confianza y nos dio por poner partes del mundo donde queríamos viajar, luego otros donde queríamos hacer el amor. Entre ellos estaba la Torre Eiffel”, comenzó diciendo la española.

Asimismo, agregó “no fue exactamente ahí, fue cerca porque está lleno de parques y habían como unas casetas. Entonces, como que nos pusimos ahí, pero veías la Torre Eiffel mientras estaban haciendo el amor. Era como sexo cultural”.

“Pero nos pillaron, llegó una mujer (…) Bueno, tampoco me juzguen. En pareja todo vale, no lo hice pensando que me iban a pillar… Me parecía muy entretenido. Lo volvería a hacer”, cerró entre risas la modelo.