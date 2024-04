Comparte

A través de Instagram, Helhue Sukni realizó una denuncia, tras arrendar un departamento en Concepción, afirmando que sufrió una estafa.

En el registro, detalló que la propiedad tenía el valor de $100.000 diarios, pero que por las condiciones en que se encontraba, no lo valía.

“He llegado a Concepción a un Airbnb que me arrendó la señora del preso, donde la pudrición no da más“, partió comentando en el video que publicó en las redes.

Luego continuó: “Ofrecen en Internet una hueá (sic) maravillosa (…) Un forro de baño podrido y lleno de hongos, tuvimos que ir por uno nuevo“.

En la misma línea, sostuvo que incluso debió comprar una baja de pies para la ducha, una estufa, colgadores de ropa, esponjas para lavar la loza, y un papelero, entre otras cosas.

“Es una estafa de la put… madre” – Helhue Sukni

Su descargo no terminó allí, pues luego describió más aspectos que no le gustaron: “Las sábanas con olor a ser humano, podridas. Miren la frazada ordinaria que tiene, para cagarse de frío. Voy a dormir con ropa”.

“Este es el súper departamento que ofrecen como gran cosa de lujo. Esta hueá es una estafa de la puta madre“, denunció.

Finalmente, expresó: “Mañana nos echamos el pollo de esta inmundicia, porque no puede ser. Encuentro insólito, y no soy pituca”.

