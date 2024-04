Comparte

En el episodio de este viernes de Podemos Hablar, estará participando como invitada Daniela Aránguiz y hablará con Julio César Rodríguez sobre diferentes temas.

En la instancia, el animador le preguntará sobre ahora su expareja, Luis Mateucci, el reconocido chico reality que actualmente está en ¿Ganar o servir?.

“Yo de este hombre no tengo nada malo que hablar. Luis para mí fue un pilar fundamental a no retroceder, poder sentirme querida, a que mi ego volviera, a sentirme joven de nuevo, a salir a bailar”, comenzó diciendo Aránguiz.

“Me sentía feliz, muy feliz y fui muy feliz con él y me devolvió mi autoestima, supe lo que era tener una relación íntima satisfactoria”, agregó.

Tras ello, habló sobre su quiebre con el trasandino, puesto que el ingresaría al nuevo reality.

“Nosotros habíamos llegado a un acuerdo, desde antes. Te voy a decir algo, cuando uno tiene una amistad más que una relación, es super bueno, tú me estás hablando de proyectarme y yo no quiero proyectarme a futuro con nadie, yo quiero pasarlo bien”, detalló.

“Yo ya me proyecté en lo que me debía proyectarme, no quiero tener una familia, yo quiero tener un pololeo, un su cosita, su rayita en el agua, yo quiero pasarlo bien y vivir, lo que no viví nunca y no sé en que momento me vi envuelta en esta relación… y yo lo quiero muchísimo”, cerró Aránguiz.