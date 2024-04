Comparte

Nicole “Luli” Moreno es muy activa a través de sus redes sociales y suele compartir gran parte de su vida con sus seguidores.

Esta vez no fue la excepción, puesto que la influencer mostró en su Instagram un gran logro deportivo que consiguió recientemente.

“Campeona Absoluta Bikini Fitness. Estoy muy emocionada de haber ganado el Overall en viña muscle Show 2024″, escribió Luli en la descripción, donde se le ve posando en bikini en un escenario.

“Orgullosa de mí, de mis avances y de todo lo logrado”, agregó la deportista.

Horas más tarde, subió otro registro donde se le ve posando para mostrar su cuerpo tonificado.

“Aún emocionada luego de una tremenda preparación y ganar, tengo tuto. (No he dormido nada) Mañana con mucha calma escribiré todo lo que siento. Campeona Absoluta Bikinni Fitness. Me lleve el OVERALL. Graciasssssss a todos los que estuvieron junto a mí”, expresó.

Sin duda este gran logro generó varias reacciones entre sus fanáticos, quienes la felicitaron por su esfuerzo y disciplina.

“Impactante… tremendo trabajo Nicole!! Felicitaciones”, “Felicidades por tu constancia, perseverancia, eres admirable”, “Nicole te admiro tanto, eres tremenda deportista, seca”, “Brillaste preciosa, excelente nivel que lograste”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.

Revisa las publicaciones de Nicole “Luli” Moreno