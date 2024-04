Comparte

En el próximo episodio de la Divina Comida participará Nicole “Luli” Moreno, Scarlette Gálvez, más conocida como Eskarcita, Roberto Cox y el alcalde de Conchalí, René de la Vega.

En la instancia, Nicole recordará un trágico momento que vivió en un viaje a Tailandia, donde quería ir a conectarse con su interior.

“Tailandia fue un viaje que yo hice en un momento de mi vida donde necesitaba reflexionar”, comenzó diciendo.

Tras ello, relató el momento previo a que se intoxicara “después de toda la meditación, y de haber conocido como 20 templos fui a Ko Phi Phi. Compré en un carrito X de ostras, yo estaba disfrutando ahí en ese momento, hasta un guarén me apareció por ahí. Entonces, me acuerdo que me empezó a doler la guata, así mal, un retorcijón, insoportable”.

En la misma línea, sostuvo que debía esperar que fuesen por ella y pasaban las horas y no llegaban “no había vuelta, yo lloraba mal, te juro que mal. De repente veo, así como un barco con una pareja así muy feliz, enamorados y sacándose fotos. Y yo como que les hacía señas, por favor, ahí les dije por favor me duele mucho el estómago, necesito devolverme”.

“Llegué a la clínica y les explicaba al doctor, el doctor no me entendía, ni yo a él. Al final terminé llamando a un amigo para la traducción, entonces Francisco, le empieza a contar al médico. Me dejaron hospitalizada, mal. Estuve toda la noche con suero”, detalló.

Por último, expuso que si no la hubiese atendido, quizás habría perdido la vida “después el médico le dice a Francisco que si yo no llegaba a la clínica me hubiera muerto, te juro. Me hubiera muerto, me intoxiqué mal”.