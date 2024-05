Comparte

A casi una semana de la repentina y lamentable partida de Claudio Iturra, las muestras de cariño y afecto hacia el querido aventurero y comunicador no cesan en las redes sociales.

En esta ocasión, fue su amiga Kel Calderón quien decidió sumarse a los homenajes, compartiendo un emotivo recuerdo junto a Iturra en su cuenta de Instagram.

La influencer reposteó una publicación que había subido en el año 2020, cuando ambos disfrutaron de un paradisíaco viaje a las Torres del Paine. En las imágenes, se les puede ver comiendo sentados mientras observaban el imponente escenario natural que tenían frente a ellos.

“Las fotos se explican solas“, escribió Kel junto a las fotografías, agregando: “Les juro que nada se compara a almorzar sentados en la tierra mirando un glaciar enorme mientras se desprenden pedazos de hielo milenario con un ruido estremecedor a solo metros de ti”.

La reflexión de Kel Calderón sobre Claudio Iturra

Calderón destacó que con Claudio Iturra los unía “el amor por las aventuras”, y reflexionó sobre cómo había descuidado esa faceta suya por un tiempo, hasta que viajes como ese la hicieron redescubrir esa pasión que tanto la hacía feliz.

“La verdad es que yo lo había olvidado por un tiempo, pensando que era algo de un otro y que no tenía tanto que ver conmigo, pero ahora, en estos viajes he vuelto a descubrir eso que me hacía tanta falta y que me hace tan feliz a mí. No hay nada más lindo que coleccionar este tipo de recuerdos“, compartió.

En un tono más desenfadado, la influencer mencionó que el comunicador “se tragó” su pan en ese almuerzo y que después se comió la mitad del suyo, demostrando la complicidad y amistad que los unía.

Aquí puedes ver la publicación: