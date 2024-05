Comparte

Continúan las polémicas al interior del reality “¿Ganar o servir?”, puesto que con el paso de los días la convivencia se hace más difícil.

En tanto, Claudio Valdivia en una conversación con La Hora reveló que habría una compañera de encierro que ya no soporta.

Se trata de nada menos que Mariela Sotomayor, la periodista de espectáculos, que ha protagonizado varios conflictos.

“A Mariela no la soporto”, comenzó diciendo el chico reality y luego agregó “uno está hablando y se mete. Ya solo por eso no la soporto, porque no respeta tu espacio y el de ninguno”.

“Se mete donde nadie la llama. Nadie la pide, pero ella da su opinión siempre”, explicó el hermano del exfutbolista Mago Valdivia.

Por último, insistió en su postura “a veces estamos hablando dos y ella llega y se mete, eso sí a mí me molesta mucho. Por todo eso, sacaría a la Mariela”.