En las últimas horas, han surgido algunas pistas sobre el estado sentimental de la comunicadora Raquel Argandoña.

Hace ya un buen tiempo que Argandoña no habla de su vida personal en los medios, pero ahora hay luces de que su relación con Félix Ureta habría terminado.

Todo sucedió en “Tal Cual”, programa que conduce Raquel junto a José Miguel Viñuela. En el espacio de TV+, el animador dio pistas sobre que su compañera está soltera.

El animador comentó: “Vamos a comenzar el programa de esta semana junto a Jordi y a Paz Bascuñán también. Es que me dijeron ‘Soltera otra vez’, ¿o no?“, bromeó el ex Mekano, según consignó La Cuarta.

Raquel, sin mucho rodeo, respondió: “Ay, pero hace muchos meses, como cinco meses!“, haciendo parecer que terminó su relación con el empresario hace tiempo.

Otras pistas

Cabe destacar que, además de este intercambio que alertó a los fanáticos de Argandoña, se dio a conocer que tanto Raquel como Félix Ureta dejaron de seguirse en redes sociales.

Este acto sería una prueba más de su separación, ya que es común que las parejas, al terminar, decidan cortar lazos también en el mundo virtual.

La falta de interacciones en redes y la confirmación de Raquel en el programa “Tal Cual” alimentan los rumores sobre su estado sentimental.

La ausencia de comentarios y publicaciones juntos desde hace meses ha sido notada por sus seguidores, quienes han especulado sobre una posible ruptura desde hace tiempo.