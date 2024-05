Comparte

En una emotiva noche de confesiones en el popular reality “¿Ganar o Servir?”, Mariela Sotomayor se abrió sobre los detalles íntimos de su quiebre matrimonial.

La periodista, visiblemente conmovida, compartió ante las cámaras la dolorosa experiencia que significó el fin de su matrimonio.

Karla Constant y Sergio Lagos, los anfitriones del programa, convocaron a los participantes para revivir momentos de sus vidas a través de fotografías. Cuando llegó el turno de Mariela, el foco se centró en su relación con su exmarido.

Con lágrimas en los ojos, confesó: “Me da mucha pena. Estaba muy enamorada cuando me casé. Cada vez que volvíamos y terminábamos, era más doloroso. Había mucha ilusión de que las cosas resultaran, pero se destruyó nuestra familia con muchas cosas detrás”.

Sin embargo, no todo fue pesar en su relato. Mariela también habló sobre una nueva relación que inició el año pasado con un amigo cercano de su exesposo.

El presente amoroso de Mariela Sotomayor

“Era muy cercano a nosotros como pareja, siempre encontré mucho apoyo en él. Y pasó a ser tan importante en mi vida que terminé teniendo una relación con él”, explicó.

Esta nueva relación, aunque breve, le devolvió la esperanza en el amor después de un periodo de soledad y desconcierto.

Pero la historia no terminó ahí. Mariela reveló que actualmente ya no mantienen contacto con su ex pareja, y la relación con el amigo de su exmarido tampoco prosperó.

“Hoy ya no tenemos una relación. Y entre ellos no hay ningún tipo de amistad“, afirmó. Esta situación la llevó a experimentar un profundo sentimiento de soledad, alejándola incluso de algunos miembros de su familia.