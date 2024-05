Comparte

En una confesión sincera y emotiva, el destacado actor Felipe Ríos decidió abrir su corazón y compartir detalles sobre su vida amorosa, revelando por primera vez los desafíos que ha enfrentado tras la ruptura de su última relación de 23 años.

En una reciente entrevista en el programa “Sin Culpa” de TV+, el reconocido intérprete dejó de lado su característico hermetismo y se mostró vulnerable ante las cámaras.

“Estoy aprendiendo a quererme y respetarme un poquito más. Conectándome con salir adelante”, confesó Ríos a la conductora Fran Sfeir, quien junto a Álvaro Morales, se sorprendieron ante la honestidad del actor.

Aunque de buenas a primeras se definió como “súper tímido”, el artista decidió abrirse y compartir su proceso de sanación tras la dolorosa separación.

La reflexión de Felipe Ríos ante su ruptura de 23 años

Ríos reveló que, después de más de dos décadas de relación, tuvo que enfrentar la difícil tarea de reconstruir su vida.

“Me separé después de 23 años de pareja. Entonces fue muy fuerte para mí. Tengo una casita en la playa y me fui a vivir allá, para vivir el duelo solo“, relató con franqueza.

Este alejamiento temporal le permitió conectar consigo mismo y encontrar la fuerza necesaria para seguir adelante.

A pesar de su reconocida trayectoria en televisión, donde ha dado vida a icónicos personajes como “Perham California” en la recordada teleserie “Romané”, el actor se sumió en el trabajo y en el reencuentro personal tras su quiebre amoroso.

“Estoy aprendiendo a quererme y respetarme un poquito más. Conectándome con salir adelante. Es un proceso que no ha sido fácil, pero en eso estamos”, expresó con sinceridad.

En su búsqueda por sanar y abrir su corazón a nuevas oportunidades, Ríos recurrió a prácticas espirituales y terapias alternativas. “Para mi cumpleaños en marzo, me pegué una ‘vuelta de tuerca’, me vi unas cartas y me hice una sanación energética”.

“Un baño de café para las energías. Empecé a creer un poquito más en estas cosas que me pudieran servir (…) y finalmente a aceptar que podría también querer a otra persona”, compartió con vulnerabilidad.

“Estoy creyendo de nuevo en el amor”

Por otro lado, Ríos reveló que actualmente se encontraría en una nueva relación, o que al menos estaría saliendo con una persona especial.

“Lo bueno de ahora es que estoy creyendo de nuevo en el amor, que puedo ser un ser querido. Estoy muy contento por eso porque tengo una persona que me quiere“, expresó en el programa.

Luego prosiguió: “Yo necesitaba mucho respaldo, porque estaba muy dolido, muy quebrado, muy frágil. Eso me empezó a dar un poquito más de seguridad ya que te da una base”.

“Uno agradece que te vuelva a tocar la puerta el amor, aunque suene un poco cliché“, cerró el intérprete.