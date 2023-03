Comparte

Fue en el programa televisivo "Tal Cual", que la showoman Marlen Olivarí destapó una verdad que pocos conocían.

En su participación como panelista, la modelo contó los detalles de su última cirugía: una mini liposucción.

Sin embargo, lo que más sorprendió fue la razón de su operación, la cual está lejos de ser algo meramente estético.

"Cuando yo tenía como 25 años, estaba en un momento súper increíble de mi carrera", comenzó diciendo la empresaria.

"En ese tiempo yo me hice una liposucción”, comentó Marlen, quien aseguró que lo hizo por "perfeccionar y amoldar mi cintura”.

Después de la intervención, la cosa se complicó. "El postoperatorio es lo más importante y cometí el error de a los dos días ya estar en los escenarios", aseguró la panelista ante la mirada atónita de sus compañeros.

"No me hice la mesoterapia como debe ser en el postoperatorio, donde tú eliminas el líquido y evitas que se formen fibrosis”, continuó relatando.

"Al no hacerla, se me solidificó el líquido. Tenía como pelotitas que se me notaban. A veces me preguntaban, ¿estás embarazada?", reveló la modelo.

Tras años de pasar por ello, Marlen decidió recurrir a una mini liposucción. "No sientes nada, después te pones la faja y te vas a su casa", explicó Olivarí.

"Lo que yo hice fue corregir un problema que tenía de antes, eran un cototos", concluyó la Marlen Olivarí