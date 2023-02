Comparte

Acalorado fue el momento que se vivió entre Patricia Maldonado y Marlen Olivari, en una nueva edición del programa "Tal Cual", de la señal TV+.

El tenso debate se produjo luego de que conversaran sobre el Festival de Viña del Mar, en específico sobre el rol del jurado y la competencia internacional.

"La que tiene que ganar es la canción, porque es el Festival de canciones. Hay otros festivales que son festival de canción e intérprete. (En aquellos) Se premia la canción y se premia al mejor intérprete. Perdón, me los gané todos", inició señalando la ex "Mucho Gusto", que con su comentario provocó una reacción de Marlen.

"Ella, la number one", expresó la ex "Morandé con Compañía", en un tono sarcástico, mientras que Maldonado no guardó silenció: "Lo siento, pero así es", recalcó Paty.

La discusión

Si bien la situación pudo haber terminado allí, Olivari continuó: "Siempre ha sido la número uno, la mejor. Siempre tiene la razón, jamás se equivoca".

Frente a esto, Maldonado respondió: "No, si me equivoco, pero tengo el poder de reconocerlo. En cambio tú te equivocas y no lo reconoces, te haces la tonta, que es distinto".

Finalmente, Marlen Olivari cambió el foco de la conversación: "No (…) Yo hoy estaba en la ducha y estaba diciendo ‘cómo lo estará haciendo la Raquel (Argandoña) para aguantar a esa señora’. Yo te compadezco".

