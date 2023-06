Comparte

La décima edición de Fauna Primavera anota grandes regresos de la mano del BritPop.

Un sueño que se hace realidad para los fans de la música, cuando dos bandas fundamentales anuncian su regreso a los escenarios tras un paréntesis de varios años: Blur y Pulp, son los headliners del festival Fauna Primavera 2023.

El evento promete dos días para disfrutar de grandes actuaciones de bandas nacionales e internacionales, ofreciendo directos de primer nivel a miles de asistentes, protagonizando una de las paradas imprescindibles de cada año.

El festival Fauna Primavera nació en 2011 y desde entonces, han desfilado los talentos más sobresalientes de la escena mundial contemporánea, creando un vínculo irrompible entre la música alternativa y los fans chilenos, entre los que se destacan Pulp, Morrissey, Phoenix, Spiritualized, Lorde, Air, Death Cab For Cutie, Fleet Foxes, Metronomy, Primal Scream, Tame Impala, Yo La Tengo, Dinosaur Jr., M.I.A., Empire Of The Sun, Hot Chip, Claptone, MGMT, Iggy Azalea, The Walkmen, Jorge González, Javiera Mena, Los Bunkers, Alex Anwandter, Francisca Valenzuela, Matías Aguayo y Gepe por nombrar solo algunos.

Tickets para Fauna Primavera 2023

El 5 de junio al mediodía comienza en Livetickets la venta del Pase 2 Días. La venta del Pase Día iniciará más adelante, cuando se informe el cartel por día.

Habrá preventa exclusiva para los clientes Banco de Chile desde el 5 de junio al mediodía.

La venta general de entradas será desde el 7 de junio al mediodía.

Banco de Chile, presentador de Fauna Primavera, dispondrá sus clientes 6.000 descuentos del 20%, pagando con tarjetas del Chile, en 3, 9 ó 12 cuotas sin interés, y pagando hasta un 25% del total con dólares premio, distribuidos entre todos los tipos de pases. Cada descuento permite comprar máximo seis entradas. El descuento aplica sobre el valor sin cargo por servicio. Descuento válido hasta agotar stock.