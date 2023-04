El presidente de Rusia, Vladimir Putin, visitó este martes por sorpresa las regiones de Jersón y Lugansk, en el este de Ucrania y actualmente ocupadas por Rusia, para hablar con sus líderes militares y conocer el estado de la ofensiva.

El Kremlin señaló en un comunicado publicado en su página web que Putin visitó la sede del grupo de tropas ‘Dnipró’ en Jersón y la sede de la Guardia Nacional Vostok en la República Popular de Lugansk.

Así, específico que durante la reunión en la sede del grupo ‘Dnipró’ el mandatario escuchó un informe de la situación por parte del comandante de la Fuerza Aérea, Mijail Teplinski; el comandante del grupo de tropas ‘Dnipró’, el coronel general Oleg Makarevich; y otros líderes militares".

Durante la misma "se discutió la situación en Jersón y Zaporiyia", especificó el Kremlin.

Putin se dirigió a los comandantes para asegurar que no quería "distraerlos de sus obligaciones directas", si bien indicó en que "es importante que oiga vuestra opinión sobre cómo se está desarrollando la situación, escucharos e intercambiar información", según informó la agencia rusa de noticias TASS.

Posteriormente, se trasladó a Lugansk para mantener contactos con los militares de la Guardia Nacional ‘Vostok’, visitando su cuartel, donde recibió información del coronel general Alexander Lapin y otros altos cargos. Putin felicitó además a los soldados por la reciente Pascua Ortodoxa, según el Kremlin.

Tras ello, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, aseguró que estos desplazamientos "no fueron preparados de antemano". "Los viajes de Putin a la región de Jersón y la República Popular de Lugansk, así como las sedes de ‘Dnipró’ y ‘Vostok’, no fueron preparados de antemano", ha dicho, tal y como ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax.

Es la primera visita de Putin a Jersón o Lugansk, después de que en marzo visitase -también por sorpresa- la ciudad de Mariúpol y la península de Crimea. Donetsk y Lugansk son el epicentro de un conflicto desde 2014, que se extendió a nivel nacional tras la orden de Putin de lanzar una ofensiva militar contra Ucrania.

Putin anunció en septiembre la anexión de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, todas ellas ocupadas parcialmente en el marco de la invasión, una decisión respaldada a principios de octubre por el Parlamento ruso.

El anuncio llegó tras una serie de referendos criticados por la comunidad internacional por su falta de garantías.

Putin allegedly visited the headquarters of the Russian military's Dnepr military group in occupied Kherson Oblast and the headquarters of the East National Guard in occupied Luhansk Oblast.



Photo: Kremlin/Telegram