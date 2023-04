Una peculiar campaña de concientización se llevó a cabo en Canadá el día de ayer jueves, esto porque parlamentarios y ministros decidieron usar zapatos de tacón alto de color rosa para "crear conciencia sobre la violencia contra la mujer".

Este hecho fue compartido en las redes sociales por el ministro de Transporte, Omar Alghabra, catalogando este acto como ‘Hope in High Heels on the Hill’ (esperanza con tacones altos).

"La violencia contra las mujeres sigue siendo frecuente en nuestra sociedad. ‘Hope in Heels’ es un evento que crea conciencia sobre la violencia contra la mujer y anima a los hombres y niños a ser parte de la solución. Llevamos sus característicos tacones rosas en apoyo a esta importante causa", comentó Omar Alghabra en el mensaje que ha publicado en su perfil.

Bajo esa misma línea, Karina Gould, ministra de Familia, Infancia y Desarrollo Social de Canadá, detalló que "educar a hombres y niños es parte de la solución, y es responsabilidad de todos acabar con la violencia de género.

We welcomed @HaltonWomensPl to the Hill for the 4th annual Hope in High Heels on the Hill, to continue the conversation on systemic violence against women.



Educating men and boys is part of the solution, and it is all of our responsibilities to end gender based violence. pic.twitter.com/W1Y2daIhHP