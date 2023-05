Conmoción causó la asfixia y posterior muerte que un ex marino estadounidense le causó a un imitador de Michael Jackson en el metro de Nueva York, Estados Unidos.

La víctima es Jordan Neely, un hombre de 30 años que vivía en las calles de la ciudad y presentaba problemas mentales.

Según cosignó el medio estadounidense New York Times, el hecho se dio cuando Neely comenzó a gritarle a los pasajeros y tirarles basura.

En ese momento, el ex marino envolvió el cuello del imitador con sus brazos y lo apretó con una llave hasta "quedar sin fuerzas".

La delicada situación fue filmada por una decena de asistentes, entre ellos el periodista mexicano Juan Alberto Vásquez, quien indicó que Neely "gritaba que no tenía que comer ni beber y estaba harto".

Según explicó la médico forense de Nueva York, Julie Bolcer, el hombre en situación de calle falleció "por compresión en el cuello como resultado del estrangulamiento".

Tras este hecho, la Fiscalía de Manhattan expresó que "se comenzó con una rigurosa investigación e identificaremos la mayor parte de testigos posibles".

