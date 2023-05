La tasa de desempleo en Brasil para el primer trimestre del año se situó en el 8,8%, un incremento de 0,9 décimas respecto al cuarto trimestre del año anterior, según datos de la Encuesta Nacional por Muestreo de Hogares (Pnad), divulgada este jueves por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

Este porcentaje es mayor al registrado en el tercer y cuarto trimestre de 2022, cuando la tasa de desempleo fue del 8,7% y 7,9%, respectivamente. Además, supone romper con la tendencia a la baja que venía acumulando Brasil en los tres últimos trimestres.

Por género, el porcentaje de mujeres en situación de desempleo es mayor al de los hombres, del 10,8% frente al 7,2%. A su vez, por niveles de educación, la cifra se eleva hasta el 15,2% para los grupos académicos más bajos.

Finalmente, la tasa de informalidad se situó en el 39% en el conjunto de Brasil, con algunos estados del país en los que se roza el 60%.

