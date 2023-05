Las autoridades de Brasil confirmaron este viernes que la ciudad de Belém, ubicada en la zona norte del país sudamericano, acogerá la próxima Cumbre del Clima de Naciones Unidas del año 2025 (COP30).

Así lo anunció el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; el ministro de Asuntos Exteriores, Mauro Viera, y el gobernador del estado de Pará, Helder Barbalho, en un vídeo conjunto publicado en redes sociales.

El presidente Lula da Silva reconoció que esta es una «noticia extraordinaria» no solo para la población de Belém, sino también para el estado de Pará y el conjunto de la población brasileña, según recoge el portal de noticias G1.

«Ya he participado en la COP en Egipto, en París o en Copenhague, y la gente solo habla de la Amazonía«, aseveró Lula, quien apuntó que esto le movió para presentar la candidatura de Belém, ubicada en la Amazonía brasileña.

Por su parte, Viera informó que Naciones Unidas ya confirmó la semana pasada que Belém acogería la cumbre de la COP30. «Es una gran noticia. Será la primera vez que tengamos una reunión de esta magnitud sobre cambio climático en Brasil», dijo.

Por otro lado, Barbalho incidió en que ejercer de anfitrión para este evento supone una responsabilidad para «mostrar que Brasil está preparado» y para impulsar «una agenda medioambiental que concilie a los amazónicos» de la región.

Brasil ya fue elegida como sede de la Cumbre del Clima del año 2019 (COP25). Sin embargo, el entonces presidente electo, Jair Bolsonaro, se opuso a que este evento se celebrase aludiendo al alto coste económico que supondría.

Tras la negativa de Brasil, las autoridades chilenas se ofrecieron a acoger la cumbre, aunque el estallido social desatado en el país provocó la cancelación del evento en Chile. Finalmente la cumbre se celebró en Madrid.

Belém do Pará foi a cidade escolhida pela ONU para ser sede da COP 30, em 2025. Será uma honra para o Brasil recebermos representantes do mundo inteiro em um estado da nossa Amazônia. Tenho certeza que o @helderbarbalho e o povo do Pará estão preparados para promover a melhor COP… pic.twitter.com/exjqTTeuyt