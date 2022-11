El presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, propuso que la cumbre del clima de la ONU se celebre en la Amazonía en 2025.

La idea de Lula que esta cumbre, que organiza anualmente la ONU, sea un intento por reivindicar sus compromisos medioambientales en contraposición con las políticas del actual mandatario, Jair Bolsonaro.

"Vamos a hablar con el secretario general de la ONU para que la próxima COP se haga en Brasil, en la Amazonía", anunció Lula en su cuenta de Twitter, sin poner fecha. De viva voz, sí aclaró en Sharm el Sheij (Egipto) que aspira a acoger la de 2025, la que sería la COP30, según el portal de noticias G1.

De esta manera, las delegaciones internacionales podrían conocer la "realidad concreta" de una región catalogada habitualmente como el pulmón del planeta, según Lula da Silva, que viajó estos días a la COP27 de Sharm el Sheij en su primera visita al extranjero tras las elecciones.

Brasil ya se había propuesto como sede de la COP25, en 2019, pero la llegada al poder de Bolsonaro implicó la retirada del gigante sudamericano como anfitrión de un foro que se trasladó inicialmente a Chile y, debido a las protestas, recaló finalmente en España.

"Brasil está de vuelta en el mundo", subrayó el presidente electo de Brasil, quien asumirá el próximo 1 de enero, en sus redes sociales, sin aludir directamente a su rival en los últimos comicios, al que recriminó en reiteradas ocasiones su ausencia de políticas claras en defensa del medio ambiente y contra el cambio climático.

Agencia Uno – Europa Press.

Vamos falar com o secretário geral da ONU para que a próxima COP seja feita no Brasil, na Amazônia. Acho importante que as pessoas que defendem a Amazônia conheçam a região e a realidade concreta. #COP27