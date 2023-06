Comparte

Al menos 30 personas fallecieron y otras 300 resultaron heridas al colisionar un tren de pasajeros contra varios vagones descarrilados en un incidente previo en el estado de India de Odisha, en el este del país.

Según informó el secretario jefe de Odisha, Pradeep Jena, las autoridades temen que varios pasajeros hayan quedado atrapados entre los amasijos de los trenes, según informaciones de la cadena india de noticias NDTV.

El expreso de Coromandel, que cubría el trayecto de Calcuta a Chennai, acabó estrellándose contra los vagones descarrilados de otro ferrocarril que se dirigía desde Bengaluru a Calcuta, ha explicado el portavoz del Ministerio de Ferrocarriles, Amitabh Sharma.

De momento, más de cien miembros del personal de la Fuerza Nacional de Socorro y Ayuda al Desastre (NDRF) ya llegaron a la zona del descarrilamiento, en torno a la localidad de Balasore, para buscar a pasajeros atrapados.

La ministra en jefe del vecino estado de Bengala Occidental, Mamata Banerjee, confirmó en su cuenta de Twitter que las autoridades ya están supervisando la situación, a falta de información precisa sobre el estado de los heridos.

Shocked to know that the Shalimar- Coromondel express, carrying passengers from West Bengal, collided with a goods train near Balasore today evening and some of our outbound people have been seriously affected/ injured. We are coordinating with Odisha government and South… — Mamata Banerjee (@MamataOfficial) June 2, 2023

De hecho, el ministro de Ferrocarriles de India, Ashwini Vaishnaw, informó de que viajará hacia Odisha para comprobar de primera mano la situación tras el trágico accidente. El ministro principal de Odisha, Naveen Patnaik, también estará presente.

Rushing to the site in Odisha. My prayers for the speedy recovery of the injured and condolences to the bereaved families.

Rescue teams mobilised from Bhubaneswar and Kolkata. NDRF, State govt. teams and Airforce also mobilised.

Will take all hands required for the rescue ops. — Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) June 2, 2023

Reacciones de las autoridades

Tras conocerse la noticia, el primer ministro indio, Narendra Modi, trasladó su pesar por el accidente, y mandó un mensaje de ánimo a los familiares de las víctimas. «Se están realizando operaciones de rescate en el lugar del percance«, escribió en su perfil oficial de Twitter.

Distressed by the train accident in Odisha. In this hour of grief, my thoughts are with the bereaved families. May the injured recover soon. Spoke to Railway Minister @AshwiniVaishnaw and took stock of the situation. Rescue ops are underway at the site of the mishap and all… — Narendra Modi (@narendramodi) June 2, 2023

La presidenta de India, Draupadi Murmu, se unió a las condolencias del primer ministro Modi. «Mi corazón está con las familias en duelo. Rezo por el éxito de las operaciones de rescate y la pronta recuperación de los heridos», manifestó la jefa de Estado india.

Deeply anguished to know about the loss of lives in an unfortunate rail accident in Balasore, Odisha. My heart goes out to the bereaved families. I pray for the success of rescue operations and quick recovery of the injured. — President of India (@rashtrapatibhvn) June 2, 2023

Agencia Uno – Europa Press.