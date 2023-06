Comparte

Sebastián Arias, un joven colombiano que vive en situación de calle, se transformó en un héroe tras rescatar a 25 perros de morir en un incendio. El hecho se registró durante la tarde del viernes en una tienda de reciclaje ubicada en el centro de la ciudad de Lima, Perú.

Para frenar el rápido avance del fuego hasta el lugar llegaron 11 unidades de Bomberos. Sebastián caminaba cerca cuando escuchó los ladridos de los animales y decidió salvarlos.

El joven trepó rápidamente por los muros del edificio y sacó a los canes, quienes producto del miedo lo mordieron varias veces.

En los registros se puede ver como el joven llega hasta el último piso del inmueble, toma a los animales y los lanza hasta varias sábanas dispuestas por vecinos, quienes los recibían.

Tras el rescate, en conversación con Latina Noticias, Sebastián relató que pensaba en su esposa, quien se encuentra desaparecida cuando se percató del incendio. «Vi el perro que estaba arriba en la esquina. Yo tengo este hermoso animalito y no quisiera que mi perro se muera quemado. Escuchar sus llantos, escuchar sus gemidos, no me gustaría que mi perro muriera así», comentó.

«La vida vale. Es la vida de los perros que no hablan. Es algo muy difícil verlos morir así. El último perro me mordió», manifestó el joven posteriormente en conversación con La República, quien además reconoció que le teme a las alturas.

Sobre su historia personal, Sebastián reveló que lleva tiempo buscando a su esposa en Perú. Según le comentaron en primera instancia la joven falleció, sin embargo posteriormente recibió información donde indican que estaría internada en una clínica.

«No es confirmado, tengo demasiada gente buscándola, pero nadie me da respuesta», finalizó.

