La tarde de este sábado el Presidente de la República, Gabriel Boric, asistió al cuarto aniversario de Convergencia Social. En la instancia el Mandatario destacó la importancia de la unión entre partidos de izquierda.

Tras leer un poema de la artista visual Cecilia Vicuña, que indicó «nos invita a salir un poquito de la lógica angustiante y terrible en la que a veces se desarrolla la política«, manifestó: «A veces quienes somos militantes nos metemos en peleas de militantes (…). Yo les invito a que en este cuarto, y ojalá último, aniversario del partido Convergencia Social, quizás me estoy adelantando… A que pensemos en grande, más allá de nuestra militancia, porque hoy tenemos una responsabilidad que es mayor«.

Junto con lo anterior, reconoció: «Es difícil muchas veces hablar más allá de nuestra militancia cuando nos reconocemos entre gente que está de acuerdo».

«Les confieso que cuando en redes sociales me encuentro con alguien que dice ‘yo soy del 38%’ me genera una mezcla de orgullo y escozor. Escozor, porque digo ‘si vamos a ser el 38% y estamos orgullosos de eso, no vamos a ser capaces de cambiar la sociedad’. Nosotros queremos cambiar esta sociedad, queremos hacer cambios que sean estructurales, no una mera administración de lo que hoy hay», agregó.

Finalmente, manifestó: «Eso significa necesariamente hablar más allá de nuestras fronteras, de nuestros espacios de comodidad, y de nuestro sentido común».

