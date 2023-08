La Policía del Capitolio evacuó este miércoles uno de los edificios de oficinas del Senado de Estados Unidos después de recibir una alerta telefónica sobre un posible tirador activo en la zona.

«Nuestros agentes están buscando tanto dentro como alrededor de los edificios de oficinas del Senado», informó en un breve mensaje la Policía del Capitolio en la red social X, anteriormente conocida como Twitter, agregando que todavía no hay «informes confirmados de disparos».

En concreto, el edificio Russell fue evacuado y los agentes cortaron el acceso a los túneles subterráneos, si bien el edificio principal del Senado continúa abierto.

La Policía del Capitolio alertó a la población que se mantenga alejada de la zona, según ha informado la cadena NBC News.

Our officers are searching in and around the Senate Office Buildings in response to a concerning 911 call. Please stay away from the area as we are still investigating. We will continue to communicate with the public here. pic.twitter.com/vqCY0I7u8m