El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, recordó este miércoles a las víctimas de la bomba atómica lanzada en Nagasaki (Japón) por Estados Unidos el 9 de agosto de 1945 en el marco de la Segunda Guerra Mundial e insistió en la necesidad de «eliminar las armas nucleares».

«Hace 78 años se usaron armas atómicas en Nagasaki. Debemos impedir que esta devastación vuelva a repetirse. La única forma de eliminar el riesgo nuclear es eliminar las armas nucleares«, manifestó en un mensaje difundido a través de su cuenta de la red social X.

Japón conmemora este miércoles el 78 aniversario del ataque, que dejó 74.000 víctimas mortales a corto plazo y se produjo tan solo tres días después de un ataque similar perpetrado contra la ciudad de Hiroshima, donde fallecieron unas 140.000 personas.

Las autoridades de Nagasaki aprovecharon la ocasión para pedir a las principales potencias nucleares y sus aliados que «muestren coraje y se liberen de la idea de utilizar las armas nucleares como medida de disuasión«.

El alcalde de la ciudad, Shiro Suzuki, señaló durante un evento que los países con armas nucleares y «aquellos que se encuentren bajo el paraguas de protección que estos ofrecen deben dar un paso al frente y liberarse de esta dependencia».

Así, indicó que «los supervivientes quieren que se produzca el desarme y que se logre un mundo en paz», según informaciones de la agencia de noticias Kiodo. El primer ministro, Fumio Kishida, y otros líderes internacionales no pudieron acudir al acto debido a las malas condiciones meteorológicas.

No obstante, el domingo manifestó que «el camino hacia el desarme nuclear se ha vuelto más peligroso debido a la profundización de las divisiones internacionales y las amenazas nucleares de Rusia».

78 years ago, atomic weapons were used on Nagasaki.



We must never again allow such devastation to occur.



The only way to eliminate the nuclear risk is to eliminate nuclear weapons.