Hiroshima conmemora este domingo el 78 aniversario del bombardeo atómico de la ciudad por parte de Estados Unidos, después de que su legado nuclear ocupara un lugar central cuando fue sede de la cumbre del Grupo de las Siete principales economías en mayo.

En la Declaración de Paz anual entregada en la ceremonia en el Parque Conmemorativo de la Paz, el alcalde Kazumi Matsui elogió la histórica visita de los líderes del G-7 al parque y al museo de la bomba atómica como prueba de que el «espíritu» de Hiroshima los había alcanzado, pero también insistió a los políticos a abandonar la idea de que las armas nucleares disuaden la guerra, según informó la agencia Kyodo.

«Los líderes de todo el mundo deben enfrentar la realidad de que las amenazas nucleares que ahora expresan ciertos formuladores de políticas revelan la locura de la teoría de la disuasión nuclear», dijo Matsui, y agregó que «deben tomar medidas concretas de inmediato para llevarnos del presente peligroso hacia nuestro mundo ideal».

Se pudo ver un momento de silencio a las 8:15 horas (hora local), la hora exacta en que el bombardero estadounidense Enola Gay lanzó la bomba de uranio y la detonó sobre la ciudad el 6 de agosto de 1945, matando a unas 140.000 personas.

El primer ministro japonés, Fumio Kishida, relató en su discurso en el evento que «el camino hacia el desarme nuclear se ha vuelto más peligroso debido a la profundización de las divisiones internacionales y las amenazas nucleares de Rusia».

«Es crucial revitalizar el impulso internacional hacia un mundo sin armas nucleares una vez más«, agregó.

En esta misma línea, el secretario general de la ONU, António Guterres, escribió en su cuenta de la red social X, anteriormente conocida como Twitter, que «como cualquiera que haya visitado (la ciudad) sabe, los recuerdos nunca se desvanecen».

«Estoy con la gente de Hiroshima y los hibakusha -supervivientes de la bomba atómica- que trabajan incansablemente para garantizar que las armas nucleares nunca se vuelvan a utilizar«, concluyó.

