Estados Unidos anunció este martes un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania valorado en 250 millones de dólares, que incluye misiles de defensa AIM-9 y municiones para sistemas de lanzacohetes múltiples HIMARS.

«Rusia sigue librando cada día una brutal guerra de conquista que ha matado a muchos civiles de Ucrania y ha desplazado a millones de sus gentes», aseveró en un comunicado el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken.

En este sentido, recordó que los ataques rusos a puertos e infraestructuras de grano «han provocado volatilidad en los precios de los alimentos y los cereales en el mercado, empeorando con ello «el hambre y la inseguridad alimentaria mundial en todo el mundo».

Today we are announcing a significant new assistance package for Ukraine. Guided rockets, anti-armor, and other munitions will help Ukraine’s military forces to defend their country's sovereignty, territory, and people.