Tras su triunfo en la primera ronda del US Open, Nicolás Jarry se mostró satisfecho por el gran esfuerzo que hizo en la cancha. Además, el chileno número 25 del mundo aseguró que las últimas semanas han sido bastante intensas, tras el nacimiento de su segundo hijo.

“Estoy contento. Fue un partido duro. Siempre la primera ronda es dura, uno no viene con mucho ritmo, mentalmente uno se va y viene y hay que estar muy firme. Por momentos me fui y me costó caro. El segundo set y el cuarto tuve que apretar un poquito más, pero esto me hace más fuerte para la siguiente ronda”, reflexionó en conversación con ESPN Deportes.



Al ser consultado sobre cómo le afectó el nacimiento de su segundo hijo, Jarry señaló que “han sido las últimas semanas bien duras, así es que estoy contento de seguir”.



“Traté de luchar hasta el final y lo pude hacer. Logré estar firme, sobre todo en el tie break, que eso es muy importante para cerrar un partido. Ahora hay que descansar, una buena tina de hielo para enfriar el cuerpo y dejar de transpirar un poco”, comentó.

“He pasado por momentos difíciles, que me hacen más fuerte, y son estos los partidos, a cinco sets, que son luchas que hay que superar, luchar en los momentos bajos y lo hice muy bien. Ojalá seguir y que se den los máximos partidos así. Un poquito fatigado, pero viene un día de descanso así que espero esté todo bien”, cerró el tenista.