La experta en Derechos Humanos Antonia Urrejola, designada para identificar y verificar los obstáculos a la implementación del acuerdo de paz colombiano, llegó este miércoles al país.

La exministra de Exteriores de Chile y excomisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estará en el país hasta el 8 de septiembre, periodo en el que celebrará varias reuniones.

«Durante su visita, la experta se reunirá con altos funcionarios gubernamentales y otras altas autoridades. También sostendrá reuniones con entidades de la ONU, así como con representantes de organizaciones de la sociedad civil y la comunidad diplomática», reza un comunicado de Naciones Unidas.

Tras esta visita, que es la primera de la experta desde que fuera nombrada por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, Urrejola realizará una declaración final con las conclusiones de sus encuentros.

La presidenta del Consejo de Seguridad de la ONU, Barbara Woodward, comunicó a finales de julio que los miembros habían reiterado «su pleno y unánime» apoyo al proceso de paz en Colombia, destacando la importancia de garantizar la implementación integral del Acuerdo Final de Paz.

Los miembros del organismo de Naciones Unidas acogieron «con beneplácito» el impulso continuo en la implementación del acuerdo de paz y animaron a las autoridades del país a «seguir avanzando» en este sentido.

Así, dieron la bienvenida a los esfuerzos del Gobierno de Colombia para buscar una paz más amplia a través del diálogo y reconocieron los esfuerzos de la Misión de Verificación de Naciones Unidas.

