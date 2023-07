Este miércoles, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, dio a conocer el nombramiento de la exministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola como experta internacional sobre los obstáculos a la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 en Colombia.

La información se dio a conocer mediante un comunicado, asegurando que el Consejo adoptó la resolución el pasado 13 de julio del presente año, «solicitando el nombramiento de un experto internacional en derechos humanos encargado de identificar y verificar los obstáculos para la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, en particular aquellos públicamente anunciado por la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia en marzo de 2023″.

Desde el organismo también abordaron las tareas que deberá cumplir la excanciller, quien dejó su cargo en La Moneda el pasado 11 de marzo en una polémica salida.

«Identificar las consecuencias de estos obstáculos para el pleno disfrute de los derechos humanos bajo el derecho internacional, así como el derecho interno a la paz consagrado en la Constitución Política de Colombia, y hacer recomendaciones que ayuden a superarlos», exponen.

Por otra parte, y mediante su cuenta de Twitter, Urrejola aseguró estar «honrada».

«Espero que mi mandato contribuya a los enormes esfuerzos de la sociedad civil, el Estado y los organismos internacionales», añadió.

Honored by this nomination from @UNHumanRights @volker_turk. I hope that my mandate contributes to the enormous efforts of civil society, the State and international organizations to advance the implementation of the #Colombia Peace Agreement https://t.co/3fu77WlhiT