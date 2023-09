El primer ministro de China, Li Qiang, asistirá a la cumbre del G20 que se celebrará los días 9 y 10 de septiembre en India, según informó este lunes la portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning.

«Por invitación del Gobierno indio, el primer ministro del Consejo de Estado de China, Li Qiang, asistirá a la 18ª cumbre de los líderes del G20 en Nueva Delhi los días 9 y 10 de septiembre», aseveró, por lo que queda descartado que el presidente, Xi Jinping, acuda a la cita.

Asimismo, subrayó que el mandatario trasladará al resto de líderes presentes la «postura y propuestas de China sobre cooperación de los países que conforman el grupo» y contribuirá a «fortalecer la unidad y la cooperación del G20 para responder conjuntamente a los desafíos económicos y de desarrollo globales», según un comunicado.

«Pekín está dispuesto a trabajar con todas las partes para contribuir conjuntamente al éxito de la cumbre del G20 y hacer una contribución positiva para promover una recuperación económica global», manifestó Mao.

An inside view of the International Media Centre as it takes final shape for the #G20 Summit.



We look forward to welcoming media persons from across the world!#G20India pic.twitter.com/IWAntoyl6w