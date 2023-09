Comparte

Eduardo Vargas vivió momento de terror en su día libre en Belo Horizonte. Es que el delantero chileno, que no ha tenido una buena temporada con el Atlético Mineiro, fue apretado por un grupo de la barra del club mientras disfrutaba en un club nocturno.

Se trata de una facción de la barra «Galoucura», quienes se dirigieron a la discoteca a pedirle explicaciones al delantero. Sin embargo, este fue alertado y logró escapar antes de tiempo.

No obstante, el mensaje de los hinchas fue claro: “Si este tipo no rescinde su contrato, la gente se va a volver loca. Eso no es una amenaza, no, pero para los jugadores que vienen aquí a beber, como Vargas, Patrick y Edenilson, BH estará en un clima que ni siquiera es hostil, será desagradable”, alertaron en un video.

Recordemos que esta facción de la barra del Galo ya había amenazado a Vargas en abril pasado: “No aceptaremos más al jugador Eduardo Vargas vistiendo la camiseta de Atlético Mineiro. Son innumerables los traspiés acumulados a lo largo de su carrera en el club, numerosas ocasiones en que el jugador nos hizo daño y no mostró el debido respeto por nuestra camiseta. Jugador sin compromiso, voluntad y que no honra nuestros colores“.

Eduardo Vargas ha jugado 31 partidos durante esta temporada con la camiseta del Galo, donde solo ha marcado tres goles. Números muy discretos para el chileno, los cuales tienen furia a los hinchas del club.