El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, se reunirá este viernes con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abás, en Amán, para abordar la guerra entre Israel y Hamás.

Así lo dio a conocer la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), según consigna CNN Chile. «Parte del esfuerzo realizado las 24 horas del día por los dirigentes para detener esta guerra devastadora«, dijo Husein al Sheij, secretario general del comité ejecutivo de la OLP.

Blinken arribó este jueves en Tel Aviv, donde se reunió con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y luego con el presidente del país, Isaac Herzog.

El jefe de la diplomacia estadounidense expresó en su cuenta de X, anteriormente denominada Twitter, que el encuentro con Netanyahu fue para «reiterar el apoyo férreo de Estados Unidos al derecho de Israel a defenderse de los ataques terroristas de Hamás».

I met with @IsraeliPM Netanyahu in Israel today to reiterate ironclad U.S. support for Israel’s right to defend itself from Hamas’ terrorist attacks. pic.twitter.com/hhuqRS3UrA

Mientras que con el presidente israelí discutieron «la situación sobre el terreno», señaló Blinken en la red social. Además, de «reafirmar nuestro apoyo inquebrantable al derecho de Israel a defenderse del terrorismo«.

Met with Israeli President @Isaac_Herzog to discuss the situation on the ground and reaffirm our unwavering support for Israel’s right to defend itself from terrorism. pic.twitter.com/QDWIs4tzor